Taggia. Settimo successo in tornei Atp per Fabio Fognini che trionfa in Svezia ai danni di Richard Gasquet. La finale di Baastad è durata 1h e 48′ e anche oggi a Fabio è stato necessario andare al terzo e decisivo set dopo una partenza in discesa.

Proprio come ieri in semifinale contro Verdasco, Fognini è partito con il piede giusto e dopo aver perso i primi due game ha infilato una serie di sei giochi a uno che gli ha consentito di chiudere rapidamente 6/3. Gasquet cambia marcia nel secondo set e complice un calo di concentrazione di Fabio – che lo ha anche portato a commettere tre doppi falli consecutivi! – rimette in perfetta parità la sfida.

di 4 Galleria fotografica Fabio Fognini







Nel terzo set c’è lotta solo nei primi game, poi l’azzurro prende il largo e chiude con un inequivocabile 6/1. La vittoria consentirà a Fognini di migliorare anche la sua classifica che si avvicina sempre più al suo ‘best ranking’ a ridosso della top ten mondiale. Da non sottovalutare anche l’assegno di circa 90.000 euro che gli è stato consegnato per la vittoria in terra svedese. Fognini (Ita) b. Gasquet (Fra) 6/3 3/6 6/1