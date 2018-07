Fognini batte Delbonis e vola in semifinale in Svezia

Taggia. Fabio Fognini è in semifinale nel torneo di tennis Atp di Baastad in Svezia dopo aver superato l’argentino Delbonis con lo score di 6/4 6/3 in un’ora e 23′ di gioco.

E’ stato un altro giocatore in campo rispetto a quello a tratti svogliato visto ieri negli ottavi contro il modesto svedese Ymer. Oggi Fognini è sceso in campo determinato e concentrato, mettendo in mostra ogni tanto sprazzi di grande tennis. Di fronte aveva un avversario che nel passato gli aveva creato più di un dispiacere, e forse per questo motivo Fabio è stato molto più presente sul campo concedendo poche chance a Delbonis e nessun gesto irascibile.

Domani si gioca la semifinale contro un giocatore ancora più ostico, il madrileno Fernando Verdasco, 34 anni, n. 33 della classifica, adesso in un momento di grande forma, e vincitore di 4 dei sei precedenti con Fognini, n. 15 del ranking mondiale. L’ultima volta che i due si sono affrontati è stato proprio all’inizio di questa stagione 2018: a Rio de Janeiro, anche in quel caso in semifinale, Verdasco (34 anni, tre in più dell’italiano) si impose 6/1 7/5.