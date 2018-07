Flavio Hair Fashion, da 20 anni il salone per capelli più in voga di Sanremo

Sanremo. Nato 20 anni fa, Flavio Hair Fashion è oggi uno dei saloni per capelli più in voga della città dei fiori. Professionalità, talento e soprattutto un clima familiare ciò che lo contraddistinguono, come ci racconta nel video servizio il suo hair designer o meglio, come a lui piace definirsi, «shampista» più richiesto, Flavio Di Martino: un guru della chioma che ci ha mostrato quali sono i trend taglio-colore-acconciatura dell’estate 2018 e come proteggere i nostri capelli dal sole e dalla salsedine.

(Video Jacopo Gugliotta)