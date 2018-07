Imperia. Domani pomeriggio alle 14,30 si alzerà il sipario sulle qualificazioni dell’Eurocup, specialità petanque,

ad Imperia sui campi del Bocciodromo di San Lazzaro.

Nel girone D, l’Italia, è rappresentata dal Circolo San Giacomo del presidente La Monica (reduce della

vittoria del Campionato di Società in carica per la Cat. A)

Le altre nazioni partecipanti sono:

– Finlandia

– Ucraina

– Scozia

– Galles

– Polonia

– Isola del Jersey

A dirigere la manifestazione sarà l’arbitro nazionale e membro della CFA Pietro Zuppardo di Ventimiglia. Sarà inoltre presente il delegato della CEP (Comitato Europeo Petanque) Tony Smith.

Ecco gli incontri:

Giovedì 26 alle 14.30

Polonia vs Isola del Jersey

Ucraina vs Galles

Scozia vs Finlandia

Riposa: Circolo San Giacomo

Venerdì 27 ore 08.30 ore 14.30

Isola del Jersey vs Ucraina Circolo San Giacomo vs Polonia

Polonia vs Galles Ucraina vs Scozia

Circolo San Giacomo vs Scozia Isola del Jersey vs Finlandia

Riposa: Finlandia Riposa Galles

Sabato 28 ore 8.30 ore 14.30

Isola del Jersey vs Circolo San Giacomo Polonia vs Scozia

Galles vs Scozia Circolo San Giacomo vsUcraina

Polonia vs Finlandia Galles vs Finlandia

Riposa: Ucraina Riposa: Isola del Jersey

Domenica 29 ore 8.30 ore 14.30

Galles vs Circolo San Giacomo Galles vs Isola del Jersey

Isola del Jersey vs Scozia Ucraina vs Finlandia

Ucraina Vs Finlandia Circolo San Giacomo vs Finlandia

Riposa: Polonia Riposa: Scozia

Il Presidente del Circolo San Giacomo, Davide La Monica: “Per noi è un appuntamento storico. Si tratta

della più importante competizione di Petanque per club a livello europeo. L’obiettivo è quello di centrare la

qualificazione ed andare a giocare le finali che si terranno a Dicembre a Bans in Francia”.