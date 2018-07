Fine settimana ricco di soddisfazioni per il Sanremo Baseball

Sanremo. Anche questo fine settimana è stato positivo per i teams del Sanremo Baseball. La prima squadra ha disputato il terzultimo incontro di campionato battendo – in un match di intergirone – la compagine degli “Aosta Bugs” per 7 a 1. Con questo risultato i ragazzi di Angeloni e Paternò vedono sempre più vicina la fase dei Play Off, avendo battuto la propria capolista (il Fossano) per 8 a 6 la settimana scorsa e riposizionandosi al vertice del girone. Sabato prossimo il penultimo incontro con i “JFK Mondovì” alle ore 19.

Bene è andata anche alle due squadre minori che hanno partecipato al “Torneo Due Laghi” di Avigliana. La U12 di Tarassi – alla prima partecipazione ad un torneo in versione rinnovata – ha saggiato terreno e ruoli, vincendo una sola partita in tutto il programma e posizionandosi all’ultimo posto, mentre quella U15 di Cuneo e Bottero, con tre vittorie su cinque incontri, ha vinto il prestigioso Torneo battendo nell’incontro di finale i “Bulls Rescaldina” con un secco 11 a 3. Grandissima l’euforia e la soddisfazione che hanno accompagnato i ragazzi nel viaggio di ritorno.