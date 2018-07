Fine settimana ricco di appuntamenti in provincia di Imperia per l’assessore regionale Marco Scajola

Liguria. Sabato 21 e domenica 22 luglio l’assessore regionale Marco Scajola parteciperà ad una serie di appuntamenti in provincia di Imperia.

Sabato pomeriggio sarà, alle 18.30, a Pompeiana, per l’inaugurazione di Piazza Dante e del Sistema di Videosorveglianza durante la manifestazione “Pompeiana tra note e bollicine”. Sabato sera, inoltre, si recherà a Diano Marina in occasione delle festività patronali di NS Signora del Carmine.

Domenica alle 9.30 sarà a Vallecrosia al “Raduno degli Alpini – Comunità degli 8 luoghi”. Successivamente alle 15 parteciperà alla “Festa della Madonna del Carmelo di Monte Bignone” presso l’omonima chiesa di Sanremo situata nella frazione di San Romolo, dove mons. vescovo Emerito Alberto Maria Careggio celebrerà la Santa Messa. La festa è organizzata dall’Associazione Volontari Sanremo – Squadra Antincendi Boschivi San Bartolomeo.

“Sono felice – afferma l’assessore Marco Scajola - di partecipare a questi importanti eventi per poter essere vicino e ringraziare chi concretamente si è impegnato, si impegna e si impegnerà in futuro, per la tutela del nostro ambiente e del nostro territorio e per valorizzare la nostra storia e le nostre tradizioni”.