Fine settimana da bollino rosso-nero sulle autostrade in Liguria e in Costa Azzurra

Sarà da bollino osso scuro, tendente al nero, la previsione del traffico in questo caldissimo ultimo fine settimana di luglio. Già nel pomeriggio odierno si sono formate code sull’autostrada A10 tra i caselli di Savona e di Spotorno anche a causa di un incidente.

Nelle prime ore del dopo pranzo la coda era di oltre 7km in direzione Francia e questi dati sono destinati ad aumentare con il passare delle ore. La società Autostrada dei Fiori ha inviato un comunicato nel quale prevede per domani, sabato 28, traffico intenso su tutta la tratta di sua competenza (poco più di 100 km da Savona sino alla barriera di Ventimiglia) con rallentamenti e code tra Savona e Finale Ligure in particolare nella fascia oraria compresa tra le 8,30 e le 16, ma anche lunghe attese per entrare in Francia con picco di coda previsto tra le h.12 e le h.21.

Traffico sempre intenso anche nella direzione opposta ancora tra Finale e Savona ed anche in rientro o entrata in Italia da Ventimiglia. Code anche nella giornata di domenica soprattutto per chi rientra dalle località balneari verso Piemonte e Lombardia già a partire dalle 14,30 e almeno sino alla mezzanotte, mentre sono possibili rallentamenti e code anche in direzione Francia in mattinata tra Savona e Spotorno.

Bollino nero invece per la tratta autostradale francese subito dopo il confine. Sulla A8 si aspetta una sorta di esodo in tutti e due i sensi di marcia, sia verso l’Italia che verso le località del sud-est francese.