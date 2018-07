Filobus addio, un lettore: “Non utilizzarli più sarebbe una decisione negativa”

Bordighera. Ci scrive Giancarlo Pignatta in merito alla situazione filobus:

“Intervengo dopo aver letto l’articolo apparso giorni fa sul vostro giornale in merito alla decisione di Riviera Trasporti di alienare l’impiego dei filobus ritenuto non più competitivo. Ritengo la decisione assolutamente negativa, lontana dai trend attuali e futuri che vedono sempre più il sistema della mobilità servirsi dell’ ”elettrico”.

Pensare di rinunciare ad un sistema da decenni collaudato e strutturato, con linee aeree posizionate da Ventimiglia a Taggia e bisognose solo di manutenzione, per passare sperimentalmente ai pullman all’idrogeno (peraltro bloccati da tempo per difficoltà a procurarsi il carburante), la ritengo una decisione assurda e miope; così come credo risulti inspiegabile ai molti rivieraschi sempre più preoccupati del degrado ambientale della nostra provincia.

Invito i dirigenti della Riviera Trasporti a leggere il volume “Polvere di Stel” pubblicato anni fa e scritto dagli appassionati: A. Pennellatore, P. Anfossi, C. Bozzano, E. Negrelli ed S. Alfano, ai quali chiedo di intervenire per protestare contro questa antistorica decisione“.