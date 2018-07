FIJLKAM Comitato Provinciale Imperia: “Il judo in provincia va alla grande!”

Imperia. Il judo è una disciplina sportiva di antichissime tradizioni che nel tempo, grazie anche all’inclusione nel programma dei Giochi Olimpici, ha saputo ammodernarsi e risultare sempre più attraente per i praticanti.

Ha molteplici forme ed applicazioni tra cui lo studio dei Kata (forme tradizionali) e del Randori (finalizzato alla preparazione agonistica). In Italia la Federazione ufficiale del judo e l’unica riconosciuta dal CONI (D. Lgs N°242/1999 e delibera CONI n° 826 del 07/09/2000) per disciplinare, gestire e rappresentare all’estero questa disciplina è la FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali).

La Provincia di Imperia storicamente è sempre stata una delle più attive e proficue provincie d’Italia per attività promozionali, numero di tesserati e qualità dei risultati. Questa grande tradizione continua tutt’oggi nei club affiliati alla FIJLKAM che sono ben 11 e coprono tutto il territorio provinciale da Ventimiglia a Diano Marina*:

• Judo Club Ventimiglia ASD

• Judo Club Vallecrosia ASD

• Yoshin Ryu Bordighera/Ospedaletti ASD

• Byakko Tai Sanremo ASD

• CSD Judo Sanremo

• Judo Club Sakura Arma di Taggia ASD

• Il Giardino dei Ciliegi Taggia ASD

• Judo Club Corsaro Imperia ASD

• OK Club Imperia ASD (con sede distaccata a Bordighera)

• Dojo Todde Zen Tao Do Imperia ASD

• Judo Club Diano Marina ASD

Naturalmente, nei club affiliati alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), tutti i corsi sono tenuti da insegnanti altamente preparati, qualificati, opportunamente formati e, soprattutto, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento rilasciata dalla FIJLKAM, indice di alta professionalità.

In Provincia di Imperia sono presenti anche Maestri “Alti Gradi”, vale a dire in possesso della cintura bianco/rossa (a partire dal 6° dan): Rocco Iannucci, Michele Luigi De Maria, Alberto Ferrigno, Lucio Garzia, Daniele Berghi, professionalità esperte che,con passione, supportano i tanti giovani allenatori talentuosi, continuando la grande tradizione del Judo FIJLKAM nella Provincia di Imperia.

Agonisticamente parlando i primi sei mesi del 2018 sono stati veramente esaltanti per i portacolori dei club provinciali con importanti medaglie ottenute in competizioni nazionali ed internazionali. Tra questi si segnalano:

• Maruska Iamundo (Judo Club Ventimiglia): 3° classificata Campionati Italiani Assoluti, 2° classificata Coppa Italia Ju/Se, 2° classificata European Cup Belgrado;

• Nadia Arfaoui (Ok Club Imperia): 2° classificata Campionati Italiani Cadetti;

• Lorenzo Rossi (Judo Club Sakura Arma di Taggia): 2° classificato Campionati Italiani Cadetti.

Oltre a questi piazzamenti sul podio, non vanno dimenticate le medaglie sfiorate di un soffio da:

• Mattia Lombardi (CSD Judo Sanremo): 5° classificato Campionati Italiani Cadetti;

• Samuele Della Torre (Judo Club Sakura Arma di Taggia): 5° classificato Coppa Italia Ju/Se.

Tutta questa fervente attività agonistica, però, è solo un aspetto delle molteplici attività messe in campo dalle varie Associazioni, in primis l’attività giovanile dedicata ai più piccoli in accordo con i programmi di avviamento allo Judo della Federazione, passando per i vari progetti realizzati in collaborazione con gli Istituti Scolastici, per arrivare allo

studio dei Kata, all’autodifesa e agli allenamenti dedicati agli atleti più anziani, cioè Master.

In definitiva, nei club affiliati alla FIJLKAM viene messa in campo un’offerta qualitativamente e quantitativamente elevata in grado di soddisfare le esigenze di ogni genere di utente, indipendentemente dall’età, come dimostrano i risultati sportivi ottenuti e l’alto numero di praticanti che statisticamente, rispetto alla piccola dimensione del territorio, ne fanno una “grande” provincia judoisticamente parlando.

Quindi, se volete praticare judo in maniera sana, divertente e qualificata, scegliete uno degli 11 club affiliati alla FIJLKAM della Provincia di Imperia.

* (per ulteriori informazioni consultare la pagina www.fijlkam.it/liguria/società)