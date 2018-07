Festival dei giovani: la Canottieri Santo Stefano al mare porta a casa l’argento

Tre società liguri nelle prime 30 posizioni e tre medaglie conquistate dalla rappresentativa regionale. Ecco, in estrema sintesi, il Festival dei Giovani di Varese (oltre 1500 partecipanti) per la Liguria remiera. Tre bronzi per FIC Liguria nel 4 di coppia Cadetti con Caprile (Argus), Vitiello, Picco (entrambi Sampierdarenesi) e Goso (LNI Savona) e poi con due equipaggi femminili: Maccaferri (Argus)-Scionico (Elpis)-Luppi (Elpis)-Sotgia (Rowing) e Chiusani (Argus)-Toscani (Elpis)-Graci (Samp)-Stella (Velocior). Nella classifica per società, la Canottieri Sampierdarenesi raggiunge il decimo posto con 525 punti. E’ la miglior società ligure di una manifestazione in cui ben si esprimono anche Elpis (ventesima) e Speranza Pra’ (ventisettesima), rispettivamente con 353 e 321 punti.

La Canottieri Sampierdarenesi conquista l’oro con Giada Bucci, Viviana Graci, Mattia Martucci, Asia Loccisano, Jacopo Cappagli, Martino Cappagli, il doppio Allievi C Santini-Rasore, il doppio Allievi C Reasso-Martucci, del doppio Allievi B1 Cappagli-Campestre, l’argento con il doppio Allievi B2 Anfosso-Guidi Colombi, il 4 senza Cadetti (Cappagli, Galtieri, Fontanella, Vitiello), Lorenzo Reasso, Tommaso Anfosso, il doppio Allieve B2 Bucci-Pecorella, il 2 senza Cadetti Fontanella-Galtieri, il bronzo con l’otto Cadetti (Galtieri, Fontanella, Picco, Vitiello, Sechi, Alfano, Ferreri, Cappagli, tim. Farina), Morgan Guidi Colombi.

Elpis Genova sale sul podio con il vincente doppio Cadetti Feasi-Gallesi ed è successo anche per Giorgio Cogliolo, il 4 di coppia Cadetti (Raffetti, Cogliolo, Gilioli, Silvatici). Ci sono gli argenti di Raissa Scionico, di Matteo Silvatici, del doppio Allievi C Cogliolo-Silvatici, del doppio Allievi C Raffetti-Gilioli i bronzi di Erica Toscano, Emanuele Feasi e del doppio Cadetti Scionico-Luppi.

Lo Speranza Pra’ festeggia gli ori di Luca Dittamo e Davide Campanini (doppietta), del doppio Allieve B Mantero-Cambiaso, l’argento di Lucia Cambiaso, Matteo Budicin, del doppio Allievi C Piana-Dittamo e del 4 di coppia Cadetti (Brusutti, Budicin, Dittamo, Piana), il bronzo di Daniel Arpe, Alice Mantero e Lorenzo Iaia

Rowing Club Genovese vince con Edoardo Maria Barabino e Gabriele Loiacono, con il doppio Allievi B2 Barabino-Lojacono, e raggiunge il secondo posto con Alessandro Maryni Gabriele Schiavi (due volte), il 4 senza Cadetti (Carbone, Marini, Veca, Zurzolo), il terzo con il 2 senza Cadetti Carbone-Veca.

Argus d’argento con Lorenzo Caprile, Leonardo D’Andrea, il doppio Cadetti Palmieri-Vinci e bronzo con Lisa Maccaferri e Michela Chiusani. Caprile, Palmieri e Vinci, assieme a Zurzolo del Rowing, sono terzi nel 4 di coppia Cadetti. Vince il doppio misto Sotgia-Maccaferri.

Christian Sella (doppietta) e Danilo Dominici regalano il successo alla LNI Sestri Ponente, seconda poi con Matteo Giordo e Stefania Casafina (anche bronzo). Terzo il doppio Allievi C Graffione-Sella. Bronzo per il doppio misto Sampierdarenesi Dominici-Loccisano.

Alla Canottieri Santo Stefano al Mare l’argento con Pietro Campeggio (anche in doppio con Pansieri), il bronzo con Linda Muratore e Arianna Ramella. Alla Velocior Spezia l’argento con Matteo Rapallini e il bronzo con Christopher Mammi e Giada Pecunia. Sportiva Murcarolo è seconda e terza con Guglielmo Melegari. Alla LNI Savona il bronzo con Federico Goso. Sul podio anche la Canottieri Voltri con Samuele Pecollo.