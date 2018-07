Fabio Fognini perde contro Jiri Vesely: l’armese è fuori da Wimbledon

Taggia. Si è conclusa l’avventura dell’armese Fabio Fognini a Wimbledon, terzo Slam della stagione.

Il tennista di Arma di Taggia, numero 16 Atp e 19esima testa di serie, dopo aver battuto in quattro set il giapponese Taro Daniel, numero 87 Atp, e sconfitto l’amico Simone Bolelli, numero 154 Atp, ha perso contro il ceco Jiri Vesely per 7-6 3-6 6-3 6-2, in due ore e 53 minuti.