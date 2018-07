Europei CijB, la Nazionale Fipap in partenza per l’Olanda

Impegno internazionale per la Nazionale Fipap: gli azzurri saranno in campo ai campionati europei, in programma dal 2 al 4 agosto, in Olanda, a Franeker.

L’Italia sarà al via in tutte le gare femminili, dove debutta il gioco internazionale oltre al wallball, mentre al maschile parteciperà solo al wallball, rinunciando a gioco internazionale e llargues per evitare infortuni ai giocatori nel cuore della stagione della pallapugno, visto che la Cijb ha fissato come unica protezione per il gioco internazionale (la specialità l’Italia è sempre stata protagonista) il solo guanto da wallball.

La delegazione Fipap partirà mercoledì 1° agosto per l’Olanda: con i tecnici Giorgio Vacchetto e Olimpia Luparia ci saranno Martina Garbarino, Sara Scapolan, Giulia Cocino, Alessandra Puleo, Massimo Vacchetto e Simone Corsi.

Primo appuntamento agonistico giovedì 2 agosto con il gioco internazionale femminile dove le azzurre sono inserite in un gruppo unico con Regione Valenciana, Olanda e una mista Belgio-Inghilterra. Al maschile nella poule A ci sono Regione Valenciana, Olanda e Francia; nella B, Belgio, Paesi Baschi e Inghilterra.

Venerdì 3 agosto si giocherà a wallball: nel doppio femminile, Italia nel gruppo B con Olanda e Paesi Baschi, mentre nel gruppo A ci sono Regione Valenciana, Inghilterra e Belgio; in quello maschile azzurri con Belgio, Regione Valenciana e Francia nel girone A; nel girone B, Olanda, Inghilterra e Paesi Baschi. In programma anche il torneo singolo femminile che vedrà impegnate tutte e quattro le azzurre convocate.

Chiusura sabato 4 agosto con il llargues: nella fase di qualificazione Belgio, Francia e Paesi Baschi da una parte, Regione Valenciana, Olanda e Inghilterra dall’altra.

Nella foto da sinistra: Giorgio Vacchetto, Simone Corsi, Sara Scapolan, Giulia Cocino, Martina Garbarino, Massimo Vacchetto e Olimpia Luparia. Assente la palermitana Alessandra Puleo.