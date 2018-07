Sanremo. Mercoledì 1 agosto in piazzale Lorenzo Vesco alle 9.30 si svolgerà la terza edizione di “IntegrAbilmente in Mare”: la manifestazione organizzata dall’associazione polisportiva dilettantistica IntegrAbili, che promuove le attività in mare per persone con disabilità

All’insegna dell’integrazione, la giornata sarà dedicata alle attività acquatiche con lo scopo di annullare le barriere della disabilità. sia sopra che sotto la superficie del mare.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Sanremo e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, ed è organizzato in stretta sinergia con HSA Italia (Handicapped scuba association).

La manifestazione è sostenuta anche da diverse organizzazioni locali: Lega navale Sanremo, lo Yacht club Sanremo, Canottieri Sanremo, Marvin scuba diving e Centro sub Sanremo.

“Il progetto ‘IntegrAbilmente in Mare’ è arrivato ormai alla sua terza edizione ed è fortemente sostenuto Cal comune – spiega l’assessore allo Sport e all’ambiente del Eugenio Nocita -. L’obiettivo dell’evento è quello d’illustrare come l’integrazione può avvenire sul suolo terreno ma anche in acqua, un elemento naturale ed essenziale per l’uomo”.

Nell’occasione, i membri del gruppo di sub IntegrAbili saranno supportati da Buddy e istruttori, oltre che dal 5° Nucleo Subacquei Guardia Costiera e il Nucleo Carabinieri Subacquei Genova.

“Insieme, i ragazzi faranno un’immersione alla ‘Madonnina’ o ‘Secca del faro’, il famoso sito della zona di Sanremo ad una quindicina di minuti di navigazione dal porto”- entra nel merito dell’inziativa Alessandra Mamino, presidentessa dell’associazione Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili -. Contemporaneamente si svolgeranno anche attività di superficie, come uscite in barca a vela e prove di canoa, realizzate in collaborazione con Lega Navale Sanremo e Canottieri Sanremo”.

Di seguito programma della giornata:

ore 9.30 ritrovo presso Canottieri Sanremo

ore 10.30 imbarco attività di superficie e sub per trasferimento presso Secca del faro

ore 11 immersioni subacquee

ore 12.30 rientro e chiusura attività

ore 13 buffet, ringraziamenti e consegna attestati

La terza edizione di “IntegrAbilmente in mare” è stata presentata questa mattina a Palazzo Bellevue. Alla conferenza stampa, oltre alle personalità già citate, erano presenti: Costanza Pireri, vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, in testimonianza del sostengo del Comune di Sanremo al progetto; Mirko Soleri dell’associazione polisportiva dilettantistica IntegrAbili.