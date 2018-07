Entra nel vivo l’estate allo Sporting di Monte-Carlo: domani Il Volo, poi Santana e Grace Jones

Monaco. Alla vigilia dell’inizio del mese di agosto, che solitamente porta una gran massa di turisti italiani nel Principato di Monaco, il prestigioso Sporting fa entrare nel vivo il suo programma ‘Summer Festival‘ strizzando l’occhio proprio agli amanti del bel canto all’italiana.

E così domani sera sul palco salirà Il Volo che ha vinto a Sanremo nel 2015 il cui concerto abbinato alla cena costa 283,50 euro. Il calendario prosegue con, tra gli altri, il concerto di Santana (Divination Tour) il 5 agosto a 303,50 euro; la sera dopo sarà la volta di Grace Jones e si può scegliere tra lo spettacolo con un drink a 183,50 euro o la formula cena-spettacolo ai soliti 303,50 euro.

Il 7 agosto stessi prezzi per il concerto di Rita Ora, ma ancora più cara sarà la serata del 9 agosto “La notte dell’Oriente” con la star libanese Nancy Ajram che porta il costo del biglietto con la doppia formula a 223,50 o 403,50 euro. A questi prezzi, evidentemente non alla portata di tutte le tasche, nella formula cena + spettacolo non sono comprese le bevande.