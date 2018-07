Sanremo. David Tinè, 12 anni, ha una grande passione: il calcio.

Ha iniziato a giocare a calcio cinque anni fa. “Da piccolo vedevo sempre in televisione questo sport e mi piaceva, così alla fine ho provato e continuato. Ho iniziato come portiere, poi ho provato altri ruoli, ma alla fine sono diventato ufficialmente un portiere” – racconta David, che gioca nella Virtus Sanremo – “Il prossimo anno forse potrei provare a giocare come attaccante sinistro, ma per ora sono un portiere”.

“Mi piace molto giocare a calcio, ho iniziato a giocare con i miei amici, da lì mi è nata la passione per il ruolo di portiere, che dura da cinque anni” – dice il 12enne – “Mi alleno cinque volte a settimana dal prossimo anno dovrebbero invece essere solo tre”.

“Il bello di fare il portiere sta nel fatto che se riesco a parare faccio vincere la mia squadra, il brutto è che la faccio perdere se mi fanno gol” – afferma. David anche se ha solo dodici anni e va ancora alle medie ha già le idee chiare su cosa vorrebbe fare da grande: “Mi piacerebbe diventare un calciatore professionista. Il mio sogno sarebbe riuscire a giocare per l’Inter, la squadra per cui tifo. In caso non riuscissi a diventare un bravo giocatore mi piacerebbe diventare un telecronista calcistico. Per questo motivo una volta finite le scuole medie pensavo di iscrivermi al liceo sportivo ad Arma di Taggia oppure a quello di Scienze della Comunicazione”.

David nonostante la sua giovane età ha già ricevuto diversi riconoscimenti per il suo talento. “Da quando gioco ho ricevuto ben sette premi per “miglior portiere””. Una bella soddisfazione per il giovane portiere che, oltre ad allenarsi per diventare sempre più bravo, nel tempo libero ama fare il youtuber e giocare alla play station con gli amici.