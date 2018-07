Ventimiglia. E’ un ragazzo di 18 anni, di origine romena e abitante a Ventimiglia, la vittima dell’incidente ferroviario, avvenuto verso le 8 sulla ferrovia, a Nervia, all’ingresso della stazione ferroviaria.

E’ ancora da chiarire la dinamica di quanto successo, anche se al momento sembra che si tratti di un incidente: il giovane è stato travolto dall’interregionale 11340 Genova-Ventimiglia, morendo sul colpo.

La polfer ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della ferrovia per ricostruire l’accaduto e capire come mai il giovane si trovasse nella zona: probabilmente per accedere ai binari, il 18enne ha oltrepassato la recinzione, in parte divelta, che divide l’area ferroviaria dal vicino parcheggio.

di 6 Galleria fotografica Ventimiglia, tragedia sui binari: persona investita a Nervia









Nel tentativo disperato di soccorrere il giovane, sul posto sono intervenuti un equipaggio della Croce Verde Intemelia e il personale sanitario del 118. Presenti anche i tecnici di Rfi, gli agenti della polfer e della polizia scientifica che ha effettuato i rilievi.

I circa sessanta passeggeri del convoglio sono stati fatti scendere e scortati a piedi in stazione.

La circolazione dei treni è rimasta completamente bloccata fino alle 8.45, quando è stato riattivato il binario dispari con riduzione della velocità a 6 chilometri all’ora. Alle 10.50, invece, è stata autorizzata la ripresa della normale circolazione.