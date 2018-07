Sanremo. È Valentina Dinca la vincitrice della tappa sanremese di Miss Grand Prix 2018, che si è svolta ieri sera in piazza Bresca. La quindicenne di Ospedaletti si è aggiudicata la fascia MGP Auto accedendo direttamente alla fase finale del concorso nazionale ideato da Claudio Marastoni Communication che si svolgerà nel mese di settembre.

Per Valentina, di origine romena ma residente nella Riviera dei Fiori da circa 4 anni, è stato il primo concorso di bellezza. «Un sogno che si è avverato – ha detto entusiasta –. Studio all’istituto alberghiero di Arma di Taggia ma da grande vorrei fare la modella e questo credo che sia un buon trampolino di lancio. Resto tuttavia con i piedi per terra».

Valentina ha colpito con il suo metro e ottantadue di fascino la giuria composta dall’assessore del Comune di Sanremo Mauro Menozzi, il consigliere Giuseppe Faraldi, le giornaliste di Riviera24.it Veronica Senatore e Ilaria Fornito, Jacopo Martini di Casa D’Aste Martini, Daniela Chiaramella e Liana Ornella del negozio Stefanel.

Il secondo posto è spettato a Giorgia Macrì (17 anni, Ventimiglia), a cui è andata la fascia di MGP Talento; e il terzo a Erika Vazzano (21 anni, Taggia) che ha conquistato la fascia MGP Calcio. Ad aggiudicarsi la fascia di MGP Fitness, invece, Giulia Fazio (21 anni, Imperia – quarto posto); e quella di MGP Moto Monia Cuzzocrea (16 anni, Sanremo – quarto posto).

Alla prima fase regionale di Miss Grand Prix 2018 hanno partecipato 16 ragazze di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Tutte della provincia di Imperia, hanno sfilato di fronte gli occhi estasiati del pubblico per un totale di tre uscite. Quindi in abito casuale, costume da bagno e abito da sera.

La serata è stata presentata dal “mattatore” imperiese Paolo Bianco.

Le selezioni di Miss Grand Prix continueranno nel corso dell’estate in tutta la Liguria. L’organizzazione del concorso regionale è stata curata dall’agenzia New Model Eventi in collaborazione con il fotografo Domenico Messana.

Arte Studio Parrucchiere; Trattoria del Porto da Nicò; Ristorante Chicco & Rosa; Pescheria Argento; Casa D’Aste Martini; Ducati; BES – Beauty & Science; Caffè MoKambo; Legea; Roccobarocco; New faces & stars ; Abbigliamento Vintage Resina di Giuseppe Raia; Punto b; Maria Ange Di Costa; Sottocoperta; Folli confenzioni; La fata della bellezza, gli sponsor locali della serata.