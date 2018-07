Sanremo. E’ in rada oggi, davanti al Porto Vecchio, il mega yacht di lusso Sherakhan. Lungo quasi 70 metri è dotato al suo interno di ogni sorta di lusso. Pur se il design ricorda molto quello dei vecchi transatlantici, l’imbarcazione è stata varata nel 2005 in un cantiere olandese.

Dentro c’è spazio per 26 ospiti, 19 persone di equipaggio. I primi avranno a disposizione aria condizionata, Jacuzzi (per 18 persone), personal computer, accesso internet ad alta velocità con WI-FI, stabilizzatori, palestra, nuova TV in tutte le cabine e nel salone, Sat TV, ipod connection in ogni cabina, GSM, Satcom , seatel,vsat.

Passando poi ai “giocattolini” con i quali ci si può divertire a boirdo (e in mare), lo yacht ospita: 2 tenders con motore 260hp Yamaha nuovo 2017, 2 Yahama sci d’acqua Superjet 700, 2 FX1400 Yamaha moto d’acqua, 2 Laser sailboat, 8m di scivolo d’acqua, 2 windsurf, 2 SUP, una tavola da surf, un trampolino galleggiante, un kayak, un wakeboard, 2 waterski e l’immancabile attrezzatura da pesca.

I prezzi d’affitto del “bestione” non sono propriamente popolari. Anzi: si parla di 425.000 euro a settimana esclusi carburante e servizi di cambusa (mangiare e bere). Calcolando che una nave del genere consuma mediamente 360 litri di nafta all’ora e che non è creanza, in certi ambienti portarsi cibo e bevande da casa, si può capire come il costo settimanale possa agilmente superare il mezzo milione di euro