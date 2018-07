Due giornate ricolme di emozioni, di magia e di divertimento al Limone Sport Festival

Limone Sport Festival è stato realtà e segna un importante tassello di crescita ed una concreta azione di

promozione della Riserva Bianca di Limone Piemonte.

Sabato 14 e domenica 15 luglio sono state due giornate ricolme di emozioni, di magia e di divertimento: è stata ufficialmente aperta la nuova area giochi denominata “Kids Club” dove i nostri piccoli amici trovano avventura su simpatiche strutture gonfiabili, è stato aperto un vero e proprio Village dove i nostri Partner hanno saputo presentarsi al meglio a tutto il pubblico presente, e soprattutto sono state organizzate gare di sci e di bike su neve vera!

I tecnici di Lift Spa hanno saputo, quindi, concretizzare nei modi e nei tempi la pista di neve reale, ribattezzata “Limone Snow House”. Grazie a materiali, a tecniche, ed abilità ben precise, la pista di neve vera è stata realtà.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto in team! - dichiara Nicola Dalmasso, vicepresidente Lift Spa –

Tutti insieme abbiamo reso possibile realizzare la data zero di una grande manifestazione a Limone

Piemonte. Ringrazio tutto lo staff operativo della Riserv Bianca, i partner che continuano a credere in noi,

Equipe Limone e Ski College per la preziosa assistenza tecnica ed organizzativa”.

I risultati delle gare saranno a disposizione sulla pagina dedicata del sito web della Riserva Bianca. Dalla settimana corrente tutti concentrati alla migliore predisposizione estiva ed alla evoluzione del Riserva Bianca tour.