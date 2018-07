Diano Marina. Doppio appuntamento musicale nella serata di martedì 3 luglio.

A Villa Scarsella, dalle 21, si terrà il primo concerto estivo della Banda Città di Diano Marina, diretta dal M° Nadia Spagnolo che proprio domani festeggerà il suo primo compleanno (debuttò il 3 luglio 2017 proprio sul palco di Villa Scarsella) alla guida dell’ensemble cittadina che per l’occasione proporrà un viaggio dall’opera alle colonne sonore, passando per l’operetta.

Per le vie del centro andrà in scena invece il primo dei dieci appuntamenti di Diano in musica. Quattro le postazioni previste per la serata di domani (dalle ore 21.30 a mezzanotte circa): in via Canepa si esibirà La Premiata Banda, in via Genova il cantautore Nando Rizzo, in via Cairoli la band I Coguari e in via Milano il gruppo The Nuclears. Diano in musica avrà luogo anche nelle serate di martedì 10, 17, 24, 31 luglio, e ancora il 7, 14, 21, 28 agosto, 4 e 11 settembre.

Mercoledì 4, alle ore 21.30, in piazza Martiri della Libertà, davanti a palazzo civico, “prima” dell’estate per la quarta edizione di Diano sottoMarina, ciclo di proiezioni di video e foto subacquee dedicate ai fondali del Golfo Dianese, a cura dell’Associazione InforMare e sei suoi preparatissimi esperti. “L’abc del mare: i primi passi per conoscerlo” è il titolo della serata inaugurale.

I successivi appuntamenti con Diano sottoMarina sono in programma per mercoledì 11, 18 e 25 luglio e, nel mese di agosto, mercoledì 1, 8, 22 e lunedì 13. In caso di impossibilità per una di queste date, è prevista una serata di “recupero” a fine agosto.

