Domenica 22 luglio ritorna la festa della Lavanda nel centro storico di Pigna

Pigna. Il Territorio della Lavanda della Riviera dei Fiori riporta la tradizione e i ricordi a Pigna sulla Lavanda per la Festa dell’Alta Val Nervia che vede coinvolti I comuni di Pigna e Castelvittorio.

Domenica 22 luglio nel Centro Storico di Pigna sarà inebriato dal profumo di Lavanda novità di quest’anno la Camminata di Nordic Walking con l’istruttore Dario Donatello ( ritrovo Piazza Umberto I – centro storico – alle 10 con attività di risveglio muscolare e camminata alla scoperta delle bellezze naturali e artistiche circostanti). I trattamenti viso ad opera del Centro La Grotta del Benessere di Bordighera.

Programma

ore 10.00 apertura spazi espositivi – Piazza XX Settembre

ritrovo per il gruppo di Nordic Walking e partenza della camminata per conoscere il territorio con le sue bellezze artistiche e naturali.

ore 10.15 inaugurazione Mostra di Fotografia del fotografo Barla Fabio” I colori della Natura tra Alba e Tramonto nella Nostra Liguria” nella cappella di Santa Croce

ore 12.00 distillazione della Lavanda – Piazza Umberto I

ore 12.20 arrivo del Motogiro Lavanda Riviera dei Fiori organizzato con DGR Garage moto di Ospedaletti

ore 12.30 pranzo nel centro storico e nei locali del Borgo

ore 17.00 distillazione della Lavanda

ore 19.00 chiusura manifestazione

Camminata di Nordic Walking

ore 10.00 risveglio muscolare piazzetta Carlo Fea

ore 10.20 partenza della camminata fino alla chiesa di San Bernardo (edificio di culto costruito tra la fine del XIV secolo e l’inizio del XV secolo], forse sopra una struttura preesistente, lungo il vecchio percorso viario che collegava i borghi di Sanremo, Bajardo, Pigna, Saorge e Tenda. Gli affreschi interni sono attribuiti al pittore Giovanni Canavesio.) passaggio ai laghetti e ritorno in centro storico per le 12.15

E’ gradita la prenotazione chiamando il nr. 338 8299293 oppure inviando una mail a: anwiponenteligure@virgilio.it.

La Grotta del Benessere offre momenti di relax psico fisico, centro Olistico e Estetico. All’interno del centro possiamo trovare trattamenti con prodotti naturali, olii essenziali, e creme con estratti naturali, prodotti che hanno sposato la chimica per effettuare trattamenti particolari o comunque idonei per soggetti allergici, e altri ai sali del Mar Morto. Si svolgono trattamenti per il benessere della persona di medicina alternativa, ( non invadendo il campo medico).

Trattamenti dimagranti come il LIPOLASER, onde selettive di calore ( infra – termik), percorsi hamam per una corretta pulizia del tessuto tegumentario ( epidermide) eliminando i cheratinociti esausti e donando tonicità elasticità e un aspetto sano brillante e vellutato alla nostra pelle.

Si svolgono trattamenti viso di ogni genere dagli anti age a quelli seboequilibranti ecc

Il Territorio “Lavanda della Riviera dei Fiori” é formato dai seguenti Comuni: Airole, Albenga, Alto, Andora, Armo, Arnasco, Borgomaro, Caprauna, Castel Vittorio, Cesio, Cisano sul Neva, Cosio di Arroscia, Dolceacqua, Dolcedo, Garlenda, Mendatica, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Nasino, Olivetta San Michele, Onzo, Ormea, Perinaldo, Pietrabruna, Pigna, Pornassio, Prelà, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Seborga, Stellanello, Testico, Vasia, Vendone, Villanova d’Albenga.