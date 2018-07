Dolceacqua, serata cineforum per lo Sportello di ascolto Noi4you

Dolceacqua. Una novità per lo Sportello di ascolto Noi4you per un saluto prima dell’estate. Giovedì 5 luglio alle 21 si terrà, come di abitudine, il laboratorio dell’autostima ma, questa volta, sarà una serata cineforum.

Per l’occasione, verrà proiettato il film “Transfer”, al termine del quale la psicologa-psicoterapeuta dr.ssa Patrizia Sciolla, sarà a disposizione per commentare con la platea il film.

“Il cinema in questione è il fedele “Cristallo” di Dolceacqua, già protagonista, durante l’anno, di una interessante rassegna in collaborazione con lo sportello al quale ha dedicato un programma all’insegna delle donne. Si chiude pertanto la stagione con questo film e vi aspettiamo dunque numerosi. Il costo del film è di 5 euro” – affermano gli organizzatori.