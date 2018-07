Dolceacqua. Come nei più importanti centri turistici anche il “Borgo dei Doria” ha la sua app turistica: Visit Dolceacqua.

L’applicazione scaricabile gratuitamente dagli store, è stata realizzata in 3 lingue (Italiano, Inglese e Francese) dalla Società ETT di Genova, grazie al contributo della Compagnia di San Paolo e dalla quota di co-finanziamento del Comune derivante anche dell’utilizzo della tassa di soggiorno.

Con questa applicazione, il visitatore potrà con il proprio smartphone, visitare ed avere informazioni su 23 punti di interesse del Borgo, attraverso contenuti testuali, audio, immagini e video, che si attivano automaticamente tramite dei trasmettitori bluetooth, dislocati lungo un percorso definito. Non solo informazioni sui Monumenti, ma anche storie, notizie sui prodotti tipici e curiosità.

Una guida interattiva alla scoperta dei luoghi e delle storie più suggestive e caratteristiche.

“Non è certo una novità questo tipo di applicazione per chi visita le Città d’Arte o i Grandi Monumenti, ma lo è per un piccolo Comune – affermano dall’amministrazione Comunale – Come in tutti i nostri Paesi, esistono storie ed aneddoti da raccontare, che molte volte fanno la differenza nell’apprezzare ciò che si sta guardando, e con questa applicazione, oltre a dare un servizio di qualità al turista, si riesce a creare maggiore interesse alla visita. L’applicazione necessiterà sicuramente di accorgimenti e piccole modifiche, ed anche da perfezionare in quanto attualmente per il numero di informazioni presenti, risulta lungo il tempo d installazione (un aggiornamento sara’ a breve installato) ma è già disponibile ed utilizzabile sia per i Sistemi IOS ed Android”.