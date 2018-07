Dissesto idrogeologico del territorio nell’Imperiese, Forza Nuova Sanremo: “I Comuni blocchino eventuali progetti di cementificazione”

Sanremo. “La bellezza della Liguria risiede nella particolare conformazione del suo territorio, in cui le montagne finiscono in mare lasciando solo una stretta fascia costiera. Una costa, però, che negli anni è stata invasa dal cemento e dal fortissimo sviluppo urbano. In Liguria il 90% della popolazione risiede, infatti, in questa fascia che occupa il 5% del territorio. Nei decenni scorsi inoltre l’urbanizzazione non ha considerato il delicato assetto idrogeologico del suolo e l’antropizzazione così pesante in una zona ristretta ha contribuito ad accrescere i pericoli a cui sono esposti i cittadini e i beni della comunità.

Il report del Ministero dell’Ambiente “Il rischio idrogeologico in Italia”, soffermandosi su tutta la Liguria, individua aree “ad elevata criticità idrogeologica” per un’estensione complessiva di 470 kmq, l’8.7% dell’intera superficie della regione. Il 71% di queste zone è costituito da aree franabili, mentre il 29% da zone alluvionabili. Dei 470 kmq esposti ad elevato rischio idrogeologico.

Purtroppo, abbiamo a che fare con un clima estremizzato, che influisce non poco sul sistema idrogeologico del nostro territorio. Pertanto, i Comuni, invece di pensare ai PUC e all’edilizia, sarebbe auspicabile una politica di prevenzione, controllo dei territorio e bloccare eventuali progetti di cementificazione” - affermano per Forza Nuova Sanremo Gianni Calvi e Roberto Pardini.