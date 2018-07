Disoccupazione giovanile in rialzo, Toti: “Abbassare al più presto le tasse sul lavoro”

Genova. “Disoccupazione giovanile in Italia ancora in rialzo: 32,6%. Bisogna abbassare al più presto le tasse sul lavoro. E poi: una riforma complessiva della formazione professione (in Liguria l’abbiamo fatta), un mercato del lavoro più efficiente (a partire dalla riforma dei centri per l’impiego), scuola, università e ricerca più competitive”. È il commento del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sui dati Istat sull’occupazione.