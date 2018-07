Diano Marina, un lettore denuncia: “Basta ai parcheggi selvaggi in via Delle Mimose”

Diano Marina. Domenico Filippone ci scrive per segnalarci la situazione dei parcheggi nel comune di Diano Marina:

“Vi è un detto che dice: “Non vi è peggior sordo di chi non voglia sentire “. Sono anni che continuo a segnalare i parcheggi selvaggi in via Delle Mimose nel comune di Diano Marina.

Ora dico basta! Pur avendo rinnovato ieri tutta quanta la segnaletica stradale orizzontale, la quale comprende anche la zona lato carreggiata per i pedoni ed il divieto assoluto di sosta, fermata e parcheggio, trovandomi ora a bordo della mia auto imboccavo dalla via Aurelia SS1 proprio la medesima via e non vi dico come era il traffico: bloccato per colpa di questi parcheggi selvaggi da parte di automobilisti indisciplinati.

Le mamme con i bimbi sui passeggini e non solo , rischiano la vita perché devono camminare quasi in centro carreggiata! Che qualcuno delle FF.OO intervenga quanto prima per porre fine una volta per tutte a questa incresciosa situazione. Grazie“.