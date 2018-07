Diano Marina. E’ in programma nella notte di domani, sabato 21 luglio, uno degli spettacoli pirotecnici più

tradizionali del ponente ligure, quello di Diano Marina.

Da tutta la passeggiata a mare del Golfo, dai tornanti del versante dianese di Capo Berta e dalle colline del primo entroterra, migliaia e migliaia di persone ammireranno i fuochi d’artificio, graditi non solo a turisti e bambini, proposti anche quest’anno nella settimana della festa patronale in onore della Madonna del Carmine. Lo show avrà

inizio intorno alle 22.30.

Nella stessa giornata di sabato, al pomeriggio (dalle 16), presso l’anfiteatro posto sulla passeggiata a mare, di fronte alla chiesa parrocchiale, lo staff dell’Associazione Stella Polare coinvolgerà le famiglie “Scorci di Diano Marina”: a bambini e genitori, appositamente forniti della necessaria attrezzatura, sarà richiesto di creare, in giro per la città, un loro quadro o un disegno su Diano Marina. Non mancheranno i riconoscimenti per i più meritevoli.

I festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, iniziati lunedì 16, culmineranno domenica 22 alle 11 con la Santa Messa Pontificale, celebrata dal vescovo diocesano Guglielmo Borghetti, e alle 18 con la liturgia dei Vespri e la processione per le vie del centro cittadino, con la partecipazione delle confraternite e della banda musicale Città di Diano Marina. In piazza del Comune è prevista, da parte delle autorità, la cerimonia di affidamento della città e di omaggio alla Santa Patrona.

Da segnalare, nel parco di Villa Scarsella, da questa sera, la tre-giorni con Evviva l’Estate, festa a cura della Famia Dianese, con apertura degli stand gastronomici dalle ore 19. La parte musicale è curata dalle band Recoverd e Libero Arbitrio (venerdì 20, serata giovani) e dalle orchestre Lella Blu (sabato 21) e Aloha Group (domenica 22).

Per maggiori informazioni:

– Ufficio Iat – via Genala – aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle ore 9 alle 19

– Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it