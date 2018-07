Diano Marina. L’Amministrazione Comunale di Diano Marina, rappresentata per l’occasione dal Consigliere Delegato allo Sport Veronica Brunazzi, ha consegnato questa mattina nella Sala Consiliare una targa di riconoscimento alla Pol. Dil. Dianese & Golfo 1923 per i prestigiosi risultati conseguiti nella stagione sportiva 2017 – 2018.

Presenti per il sodalizio calcistico il presidente Luca Spandre ed i consiglieri Claudio Albavera e Ricardo Sanango. “Complimenti da parte di tutta la giunta comunale e da tutti i dianesi” – ha commentato il consigliere Brunazzi – che questi brillanti risultati siano di buon auspicio anche per il futuro per una realtà cittadina così importante come la Dianese che, oltre alla Prima Squadra, ha un particolare occhio di riguardo ad un sempre più numeroso settore giovanile”.

Il presidente Spandre: “Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Diano Marina per questo bellissimo e graditissimo premio che ci inorgoglisce e premia il lavoro svolto da tutto il team della Dianese. Il 2018 è stata un’annata da incorniciare, culminata dapprima con la vittoria della Coppa Liguria e successivamente con quella nei playoff di Prima Categoria che ha sancito il “salto” nel Campionato di Promozione per la stagione 2018-2019. Da ultimo, ma non meno importante, l’inizio dei lavori per il nuovo campo in erba sintetica che dovrebbe essere pronto per l’inizio della prossima stagione calcistica”.