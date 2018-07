Diano Marina, “Rifacimento segnaletica in estate è dannosa per la salute”: l’interrogazione di Domenico Filippone

Diano Marina. Scrive Domenico Filippone.

“Senza nulla togliere alla volontà concreta da parte del comune di Diano Marina nel rifacimento in atto della segnaletica stradale situata in corso Roma est da parte della ditta privata incaricata. Mi trovavo per puro caso questa mattina proprio a passeggiare nella zona limitrofa con mia moglie. Non vi dico come si sono arrossati i nostri occhi e la nausea che mi è venuta. Non oso minimamente pensare a quei poveri bambini sui loro passeggini….Domanda: ma bisognava aspettare il 5 luglio 2018 per i lavori?”.