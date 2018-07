Diano Marina, pini a rischio crollo sul parco giochi per bambini. Verranno abbattuti

Diano Marina. Due pini marittimi verranno presto abbattuti. Si tratta degli esemplari che crescono tra via Campodonico e Via agli Orti.

Entrambi sono notevolmente sbilanciati, con il tronco che tende marcatamente a ponente. Il rischio reale è che prima o poi crollino (entrambi sono alti circa 12 metri) schiantandosi in una zona dove, tra parchetto con giochi per bambini, bagni pubblici non possono che provocare un disastro.

Con un’apposita ordinanza dunque, il sindaco Giacomo Chiappori ne ha disposto l’abbattimento.