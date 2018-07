Diano Marina, musica dal vivo sull’isola pedonale

Diano Marina. Musica dal vivo per tutti i gusti, con due band, un solista e un dj, per le vie del centro cittadino, per la serata dell’estate 2018 con Diano in musica, appuntamento settimanale che intende allietare il passeggio e lo shopping di turisti e residenti.

Martedì 10 luglio, dalle 21.30, l’isola pedonale di Diano Marina sarà animata dagli Sbamm (rock’n roll, radio edit di brani rock e pop contemporanei) con postazione in via Milano, dal gruppo Electroshok (rock’n roll anni ‘80-90, disco music, dance) in via Canepa, da Khris Live (solista voce e chitarra, cantautori dagli anni ‘60 ad oggi) in via Genova e da Dj Coach (disco e music dance) in via Genala.

Diano in musica proseguirà tutti i martedì, a esclusione di Ferragosto, sino all’11 settembre incluso. Nel corso della settimana, proseguono gli appuntamenti serali con Diano sotto Marina (mercoledì) e Giovedì Bimbi in piazza Martiri della Libertà e con Diano Cover (sabato) nell’area spettacoli del Molo delle Tartarughe. Mercoledì e venerdì sera Gianni Rossi torna sul Molo delle Tartarughe per due nuove “puntate” di Balliamoci l’estate.

Il premio speciale Città di Diano Marina – E’ stato il primo cittadino, l’on. Giacomo Chiappori, a consegnare l’altra sera, nell’ambito dello spettacolo inaugurale della settima edizione dell’Estate Musicale Dianese Festival, il premio speciale Città di Diano Marina, assegnato annualmente a un big della lirica. A riceverlo è stata Amarilli Nizza, straordinario soprano, uno dei più quotati del momento a livello internazionale.

La Nizza, ospite d’onore del Galà, dopo un’interessante intervista con Roberta Moschella, ha deliziato il pubblico con tre brani, confermando tutta la sua bravura. Negli anni scorsi il premio era stato assegnato a Mariella Devia (soprano, 2012); Katia Ricciarelli (soprano, 2013); Fabio Armiliato (tenore, 2014); Roberto Servile (baritono, 2015); Alfonso Antoniozzi e Bruno Praticò (baritoni, 2016); John Osborn (tenore, 2017).

Questi, giorno per giorno, tutti gli appuntamenti di questa seconda settimana di luglio a Diano Marina.

MARTEDI 10

Diano in Musica

live music con band e dj

Centro cittadino – ore 21.30

MERCOLEDI 11

Diano sottoMarina

proiezione di video e foto subacquee

Le foreste sottomarine del ponente ligure

Piazza Martiri della Libertà – ore 21.30

Balliamoci l’estate

musica e animazione con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – dalle ore 21.30

GIOVEDI 12

Giovedì Bimbi

Nicola Pesaresi il ventriloquo, Safari Show

Centro cittadino – ore 21.15

VENERDI 13

Balliamoci l’estate

musica e animazione con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – dalle ore 21.30

SABATO 14

Diano Cover – BluCobalto

Tribute band Negramaro

Molo delle Tartarughe – ore 21

Per maggiori informazioni

– Ufficio Iat – via Genala – aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle 9 alle 19

– Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it