Diano Marina, colpito ad addome e torace dopo una lite: 51enne in ospedale in codice rosso

Diano Marina. Un uomo di 51 anni, di origine albanese, è stato trasportato in ospedale in codice rosso di massima gravità per le ferite che gli avrebbe inferto un secondo uomo, di cui ancora non si sa nulla, che al termine di una lite lo avrebbe accoltellato per poi fuggire, portando con sé l’arma. Il 51enne non è in pericolo di vita.

E’ successo nel pomeriggio a Varcavello, frazione del Comune di Diano Castello, durante una festa di famiglia alla quale avrebbero partecipato sia la vittima che il suo aggressore. I motivi che hanno spinto i due uomini a litigare non sono ancora conosciuti.

Sul caso indagano i carabinieri.

A soccorrere il 51enne ferito è stato un equipaggio della Croce Rossa di Diano Marina.