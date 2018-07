Diano Marina. Giornata calda sotto tutti i punti di vista.

In particolare sul versante incidenti ed infortuni. Sono stani numerevoli i soccorsi prestati da Drago durante la giornata di oggi in provincia. L’elicottero del 115 è stato chiamato ad intervenire, con urgenza, anche in tarda serata.

In frazione di Diano Gorleri, nella Città degli Aranci, un automobilista si è ribaltato da solo con la propria auto, rimanendo incastrato all’interno del veicolo.

Sul posto sono sopraggiunti prontamente gli uomini del 115 per le operazioni di estrazione del ferito, e i sanitari della Croce Rossa di Diano.

Al momento non sono conosciute le dinamiche che hanno portato al cappottamento. Le condizioni del malcapitato sono comunque gravi, tanto da essere stato ritenuto necessario il trasferimento con l’elisoccorso all’ospedale Santa Corona.