Diano Castello, tartarughe in pericolo nel campeggio sequestrato: la segnalazione

Diano Castello. Domenico Filippone segnala: “In riferimento al campeggio “Al Roseto”, situato in via San Siro nel comune di Diano Castello e sottoposto già da alcune settimane a questa parte a sequestro giudiziario da parte della Procura della Repubblica di Imperia con firma del G.I.P, il sottoscritto ci tiene a segnalare che all’interno del medesimo vi sono presumibilmente in evidente stato di abbandono dentro ad una grossa vasca, alcune tartarughe d’acqua dolce (Trachemys scripta) con annessi pesci rossi.

La medesima acqua è sporca e quindi può nuocere gravemente alla loro salute. Non parliamo poi della più presunta totale mancanza di cibo che va loro dato 2-3 volte alla settimana. Si chiede quindi un immediato intervento da parte delle autorità competenti per verificare la situazione descritta”.