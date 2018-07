Diano Castello, “C’era una seconda tartaruga morta”: la replica di Domenico Filippone

Diano Castello. Scrive il lettore Domenico Filippone.

“Avendo appreso ora della replica di Sabrina Patrucco la quale leggo che si recherà da chi di dovere in merito alla mia segnalazione , lo scrivente si sente il dovere di farvi sapere che intorno alle 19.15 ho segnalato tramite il 112 prima e poi sempre per via telefonica dopo con i Carabinieri e ASL1 118 veterinario, che vi era una seconda tartaruga morta all’interno della vasca la quale veniva mangiata da suoi stessi simili”.