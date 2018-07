Diano Castello, anche quest’anno si svolge il Premio Vermentino

Diano Castello. Anche quest’anno si svolgerà il Premio Vermentino che dal 1994 rappresenta una delle principali Rassegne Vitivinicole della realtà ligure. La manifestazione organizzata dal Comune si terrà sabato 28 luglio nel contesto di “Borgo Sapore” manifestazione enogastronomica itinerante nel centro storico di Diano Castello.

Nel teatro Concordia dalle 9 una commissione d’ assaggio composta da sommelier dell’AIS Liguria tasterà i Vermentini in rassegna. Successivamente verrà proclamato un vincitore dalla giuria esperti A.I.S. Liguria e uno dalla giuria popolare scelta tra i partecipanti alla Festa Borgo Sapore.

Durante la manifestazione dalle 19 in Via G. Marconi verranno esposti per la degustazione e presentati i vini oggetto di gara e i Vini Rossi del Comune di Diano d' Alba. Saranno presenti nel Centro Storico Band musicali, Trucca Bimbi e spettacolo di animazione per bambini. Sarà presente un servizio di bus navetta dalle 18 alle 24 con partenza da Diano Marina (passaggio a livello).