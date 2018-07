La nuova collezione autunno inverno della Maison sanremese ha una location tutta speciale. La modella Camilla Parigi è stata immortalata da Saverio Chiappalone, fra i filari della Tenuta Altavia di Dolceacqua di proprietà della famiglia Formentini in cui si coltivano vitigni liguri e si produce vino Rossese, Pigato e Vermentino.

Un nuovo modo di presentare la moda interpretando e valorizzando il territorio perché la Liguria è fonte di creatività infinita grazie alle bellezze e alla natura spettacolare di cui è dotata. Il Made in Liguria di Daphné la cui linea di foulard è già distribuita all’estero da qualche anno è una promozione non solo per il settore moda ma anche per quello turistico.