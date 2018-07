Al richiamo del Segretario Federale della Lega Matteo Salvini alla partecipazione alla grande manifestazione di Pontida,la Sezione della Val Nervia – Val Verbone “Bruno Ravera”, capitanata dal suo commissario, l’Onorevole Flavio Di Muro ha risposto:“Affermativamente, portando i propri militanti e simpatizzanti a calcare il “Sacro prato”, poco lontano dall’Abbazia di San Giacomo, luogo suggestivo che ispirò il poeta Giovanni Berchet”.

Dal ’90, sono già 32 le volte che i leghisti si son dati appuntamento nella città del Giuramento contro il Barbarossa.

“Ma quella di quest’anno” – afferma il parlamentare ventimigliese Di Muro – “È stata un’edizione diversa da tutte le altre. La prima Pontida di una Lega che si presenta come il grande partito emergente del momento, vissuta con lo scettro del governo saldamente in mano, da protagonista assoluta e non da comprimaria. Sempre mantenendo tuttavia la coerenza col nostro DNA di movimento della gente per la gente. L’affluenza record di quest’anno è la prova che la Lega non è soltanto in grado di vincere le elezioni, dandoci peraltro una enorme responsabilità, ma continua a dimostrare di creare partecipazione e di ridare speranza a questo Paese”.

Di Muro porterà a breve la sezione della Val Nervia – Val Verbone al congresso, in occasione del quale i suoi militanti saranno chiamati ad eleggere il loro primo segretario.