Dalla Lega Pro all’Asd Imperia, Luis Manini è il primo rinforzo per la rosa neroazzurra

Imperia. Grande colpo di mercato grazie al lavoro dal direttore sportivo, Salvatore Sassu, che raggiunge un accordo con Luis Manini in arrivo dalla Lega Pro, classe ’99, primo rinforzo per la rosa nero azzurra stagione 2018-19.

Esterno d’attacco, adattabile a sinistra e destra, nella sua carriera ha vestito le seguenti maglie: 2015-16 Pavia, nella categoria Allievi Nazionali under 17 Lega Pro, collezionando: 34 presenze e 9 reti, riuscendo, con i suoi compagni, a conquistare il titolo nazionale. Dal 2016 ha vestito la maglia del Pro Piacenza sino al 2018 totalizzando 46 presenze, 15 gol e 7 assist.

Manini è riuscito a farsi notare anche dal mister della prima squadra riuscendo ad entrare in panchina durante il campionato e in coppa Italia mentre ha fatto parte dell’11 in campo durante 2 amichevoli.