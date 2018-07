Dal 24 al 28 luglio torna il Festival internazionale di Villa Faraldi

Villa Faraldi. Il borgo dell’arte si colora anche quest’estate di musica e performance di pittura e fotografia ambientati tra ulivi e carruggi con la quinta edizione della masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi, organizzata dal Comune di Villa Faraldi in collaborazione con l’associazione culturale Musicale Alchimea.

Dal 24 al 28 luglio, l’arpista Sara Terzano, concertista e compositrice titolare della cattedra di Arpa presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, guiderà giovani promesse e appassionati musicisti con lezioni di strumento solista e incontri di musica da camera giocando anche con la sua formazione da architetto per portare avanti l’originale percorso alla scoperta del dialogo tra le diverse espressioni artistiche confezionando programmi e repertori inediti nello spirito di scambio tra le arti che ha da sempre vivacizzato Villa Faraldi.

Tra gli ulivi e il mare, Villa Faraldi è un piccolo paese nell’entroterra ligure a 7 Km dalle spiagge che sta realizzando il sogno di diventare borgo dell’Arte. Per più di trent’anni il borgo ha ospitato Festival di arte, musica e teatro, mostre, installazioni, artisti di qualità internazionale, narrazioni, talenti locali, gemellaggi interculturali con molti paesi tra i quali Norvegia, Danimarca, Svizzera, Germania che hanno lasciato un grande patrimonio. La masterclass è, come di tradizione, un’occasione per il pubblico esterno di fruire delle bellezze della vallata e di concerti e performances artistiche messe in scena per l’occasione.

In questo luogo incantato la sera del 24 luglio alle 21,30 presso l’oratorio di Santa Caterina, già atelier dell’artista norvegese Fritz Reød, scivoleranno sull’acqua musica ed immagini. “Ars longa – segni sull’acqua” fa incontrare l’arpa di Sara Terzano e le percussioni di Roberto Mattea, il duo cuore pulsante del gruppo cameristico Alchimea, con le foto di Ernesta Caviola. Per un’unica serata lo spettatore farà esperienza di suoni ed immagini, di storie e racconti in un altrove prezioso. Le foto di Ernesta Caviola in mostra fanno parte del progetto “The Calligraphist”; le musiche in repertorio sono danze moresche e brani di G.F. Haendel, W.A. Mozart, F. Godefroid, A. Hasselmans, E. Satie e Sara Terzano.

A seguire giovedì 26 luglio 2018 alle 19 la suggestiva performance dal vivo “Arte e Musica en Plein Air” immersa nel paesaggio della vallata di Villa Faraldi con la partecipazione dell’artista Gabriele Poli e i docenti e gli allievi della masterclass; alla scoperta di musica, arte, profumi e sapori in scorci fiabeschi. Il ritrovo è di fronte al Municipio di Villa Faraldi (IM) ed il termine del percorso è nella piazza di Tovo Faraldi. L’evento è garantito anche in caso di maltempo sempre alle ore 19 presso il centro sociale di Villa Faraldi.

Chiude il calendario della nuova edizione della Masterclass il consueto concerto finale di sabato 28 luglio alle 21,30 dal titolo “Suoni d’Estate” con la partecipazione dei docenti Sara Terzano, arpista e Roberto Mattea, percussionista del gruppo cameristico alchimea e degli allievi della masterclass in un appassionante repertorio dalla classica alla musica celtica e dalla tradizione spagnola e sud americana con la consegna degli attestati della masterclass. Per vivere anche le atmosfere più intriganti e fantasmagoriche che animano Villa Faraldi, a seguire è previsto l’itinerario notturno nel Borgo dell’Arte. La partecipazione ad ogni evento correlato alla masterclass è libera e gratuita. Per iscriversi alla Masterclass come allievo: informazioni e iscrizioni sul sito www.alchimea.it e telefonando al numero. + 347 45 85 836.

Incanti al Borgo: giorni di intense emozioni accenderanno di musica e arte l’estate nella vallata di Villa Faraldi. Info: Alchimea www.alchimea.it, sararpa@yahoo.it, cell. + 39 347 45 85 836

Segue calendario dettagliato:

Villa Faraldi (Imperia)

24 – 28 Luglio 2018

V masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi

Incanti al Borgo: lezioni di perfezionamento per strumento solista o ensemble

Concerti e percorsi artistici nel borgo dell’arte

Arpa Sara Terzano

Musica da Camera

Martedì 24 luglio alle 21.30

Villa Faraldi, oratorio di Santa Caterina

Atelier dell’artista Fritz Røed

“Ars Longa: segni sull’acqua”

Concerto d’apertura e mostra fotografica

Sara Terzano, arpa

Roberto Mattea, percussioni

Ernesta Caviola, fotografie

Giovedì 26 luglio – alle 19

Villa Faraldi | Ritrovo di fronte al Municipio

Termine del percorso: Piazza di Tovo Faraldi

“Arte e Musica en plein air”

Performance dal vivo immersa nel paesaggio della vallata di Villa Faraldi con la partecipazione di:

Gabriele Poli, artista e docenti e allievi della Masterclass

L’evento è garantito anche in caso di maltempo sempre alle 19 presso il Centro Sociale di Villa Faraldi

Sabato 28 luglio alle 21.30

Villa Faraldi, Chiesa di S. Lorenzo

“Suoni d’Estate”

Concerto finale – Allievi e Docenti

della V Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi

A seguire: Itinerario notturno nel Borgo dell’Arte

Curriculum Vitae

Sara Terzano, arpista, compositrice, architetto

Arpista, compositrice e architetto torinese, si è diplomata in Arpa presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Torino nella classe di Gabriella Bosio (“Premio M. Vico” per il Miglior Diploma), si è poi perfezionata con il M° Francis Pierre all’Ecole Normale de Musique “A. Cortot” di Parigi come borsista della “De Sono Associazione per la Musica” conseguendo il “Diplome Supérieur d’Execution”e al Corso di Alta Specializzazione dell’Accademia della Filarmonica della Scala (Direttore principale: Riccardo Muti). E’ stata premiata in numerosi concorsi nazionali ed internazionali vincendo -tra questi- l’edizione 1991 del Concorso Nazionale di Arpa “V. Salvi”. Dal 1989 si è perfezionata in Italia con Luisa Prandina, Giuliana Albisetti, Fabrice Pierre, Ieuan Jones, Park Stickney, Elizabeth Fontan-Binoche, Elena Zaniboni e Maria Oliva De Poli e a Madrid sotto la guida dell’arpista russa Tatiana Taouer. Svolge intensa attività concertistica anche con l’arpa celtica sia come solista che in diverse formazioni cameristiche, con predilezione verso contesti di rilevanza architettonica, storica e paesaggistica.

Fondatrice del Gruppo Cameristico Alchimea, sperimenta nuovi repertori e formazioni con attenzione verso gli orizzonti della musica Jazz e della World Music, dedicandosi anche alla composizione ed all’arrangiamento dei brani. Alchimea è ensemble residente della Rassegna Concertistica “Musica: Magia dei Luoghi”, itinerario musicale e culturale in luoghi di pregio storico e architettonico da lei ideato nel 2008 e del Festival Internazionale di Villa Faraldi dalla XXX Edizione del 2013. Collabora in qualità di Prima Arpa con numerose orchestre tra cui: l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra del Teatro e l’Orchestra Filarmonica ‘900 del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra dell’Accademia della Filarmonica della Scala, l’Orchestra Sinfonica della Moldavia, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, la Compagnia d’Opera Italiana, l’Orchestra Filarmonica Italiana, l’Orchestra Sinfonica della Valle D’Aosta, l’Orchestra Classica Italiana, l’Ensemble Accademia Domino e con il Gruppo Cameristico Gamut. Dal 1994 collabora con il Teatro Regio di Torino, con la Soprintendenza alle Antichità Egizie di Torino e con il Museo Regionale di Scienze Naturali, ideando e realizzando lezioni-concerto e rassegne concertistiche. Propone conferenze-concerto sul tema “Musica, Arte e Architettura” occupandosi dei testi, delle immagini e delle musiche.

Nel 2000 ha pubblicato il cd di musiche inedite per arpa sola “Note per un viaggio immaginario” e il cd “A Merit – Concerto di flauto e arpa” (ed. Videoradio-Fonola) e ha partecipato al film “Nonhosonno” del regista Dario Argento. Nel 2005 ha partecipato a Lugano (Svizzera) al Progetto Martha Argerich della Radio Svizzera Italiana all’interno del “Lugano Festival Musica”, registrato e trasmesso su Radio 2. Nel 2011 ha presentato in diretta live a Radio RAI Suite il Cd “La Loggia delle Fate” che raccoglie sue musiche e arrangiamenti. E’ stata invitata ad esibirsi come Solista in Italia e in Spagna con la Filharmonia de Cambra de Barcelona, l’Orchestra della Filarmonica della Scala, l’Orchestra dell’Accademia di Schio, l’Orchestra Cameristica di Varese e la Nova Orquestra De Cambra della Reial Academia Catalana de Belles Arts suonando brani per arpa e orchestra dal principale repertorio (Haendel, Mozart, Debussy) e prime esecuzioni assolute. Realizza e cura Corsi di Perfezionamento per il Laboratorio del Suono del Sermig di Torino e le Masterclasses del Festival internazionale di Villa Faraldi.

Attualmente è’ Docente Titolare della Cattedra di Arpa per l’Alta Formazione Artistica Musicale (MIUR) nei Corsi Tradizionali e nel Nuovo Ordinamento presso il Conservatorio di Musica “A. Vivaldi” di Alessandria; è stata docente anche nei Corsi Tradizionali, nel Triennio e nel Biennio Specialistico al Conservatorio di Musica “N. Rota” di Monopoli dal 2010 al 2015, dal 2003 al 2010 al Conservatorio di Musica “L. Canepa” di Sassari e dal 2010 al 2011 presso il Conservatorio di Musica “G.Verdi” di Como con Staff Training al Conservatoire Royal di Bruxelles, alla Royal Academy of Music ed al Trinity College of Music di Londra.