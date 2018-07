Corteo pro migranti a Ventimiglia, Iachino: “Il Sindaco non ci ha ascoltati”

Ventimiglia. Carlo Iachino, consigliere comunale di Progetto Ventimiglia, replica al sindaco Ioculano:

“Al Sindaco, che si lamenta del silenzio delle forze politiche sulla manifestazione del 14 luglio vorrei ricordare la nostra richiesta, ovviamente inascoltata, di un consiglio comunale ad hoc. Non è dunque vero che si è fatto sentire il solo Pd e non è vero che gli altri sono stati zitti, con speciale riferimento alla Lega.

Questo va sottolineato perché la polemica sa tanto di anticipo di una campagna elettorale per le comunali, che si annuncia incentrata più sul confronto nazionale che su problematiche cittadine.

Nulla di buono dunque, anche perché i ventimigliesi sanno bene che le comunali non saranno il secondo tempo delle politiche del 4 marzo e al contrario si attendono un progetto che per il prossimo quinquennio faccia fare alla città molti più passi in avanti di quanti se ne siano visti in quello, francamente mediocre, che sta per concludersi“.