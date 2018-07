Ventimiglia. Prosegue al bar Lume di via Sottoconvento 59 l’originale esposizione di alcune opere paesaggistiche, e non solo, del pittore Angelo Vinciguerra (1929-2017) , “incorniciate” in tante cartoline di località italiane ed estere.

Gli appassionati d’arte possono richiedere al figlio Giuseppe Henri ( cell.3669788576) una copia del Calendario 2018 contenente, assieme al “curriculum”, altre immagini del pluripremiato Maestro. (e.r.)