Continua la stagione in spiaggia per i ragazzi della Liguria Beach Handball

Ventimiglia. Dopo il brillantissimo secondo posto al Torneo internazionale di Gaeta, la Liguria Beach Handball, continua la sua stagione. Martedì 7 agosto nel Var francese, i giovani atleti under 18 allenati da Pippo Malatino, parteciperanno al torneo del circuito “Oasis”, a Le Lavandou, non distante da Saint Tropez. Per l’occasione, si è mosso anche il tecnico della nazionale Vincenzo Malatino, che supervisionerà gli allenamenti ed accompagnerà i ragazzi anche nell’avventura francese.

“Dopo gli eccellenti risultati ottenuti, abbiamo avuto l’onore dell’attenzione di Vincenzo, che ha voluto osservare più da vicino il nostro lavoro ed apportare il suo prezioso contributo per la crescita del nostro movimento. Sarà con noi da mercoledì prossimo e seguirà i nostri allenamenti senza lesinare consigli preziosi.

Si tratta, per chi non l’avesse capito, di uno dei migliori specialisti al Mondo della disciplina, con un Palmares di prim’ordine. Tra qualche mese, disputerà le Olimpiadi giovanili a Buenos Aires con la nostra Nazionale Under 18 vice Campione del Mondo e recente vincitrice del torneo Senior di Gaeta, dove ha addirittura battuto in finale la Nazionale Francese Senior (!!). Per noi e per tutti i nostri ragazzi, l’occasione di fare un’esperienza eccezionale” - fa sapere la squadra.

Della squadra della Liguria Beach Handball, fanno parte oltre ai ragazzi della Pallamano Ventimiglia, anche quelli del San Camillo Imperia, del Sg Spezia e dei Leoni Tortona.