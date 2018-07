Consiglio comunale a Ventimiglia, tra i punti anche la ricostruzione del ponte sul Bevera

Ventimiglia. E’ stato convocato per lunedì 23 luglio alle ore 19, nella sala consiliare del municipio di Piazza della Libertà.

Questi i punti all’ordine del giorno.

1) Lettura ed approvazione verbali del 12/06/2018;

2) Comunicazioni del Sindaco;

3) “Question Time”, Mozioni, interpellanze ed interrogazioni;

4) Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/2000 per sentenze esecutive;

5) Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – articoli 175 e 193 D.lgs 267/2000;

6) Marchio “Terre di Ventimiglia” approvazione del Regolamento d’uso del marchio collettivo;

7) Regolamento per l’istituzione dell’Albo Compostatori – Approvazione – Atti conseguenti;

8) Cessione al Comune del terreno censito a catasto al FG 53 mapp.1022 di proprietà della sig.ra Gaggero Flora, inglobato all’interno del cimitero di Mortola ed occupato sine titulo; Approvazione bozza di contratto;

9) Approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della strada pubblica di collegamento tra la passeggiata Trento Trieste e la Via Asse – Adozione della variante semplificata, propedeutica all’imposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità;

10) Approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell’intervento di adeguamento dello svincolo lato Ventimiglia, opere complementari ai lavori di ricostruzione del ponte sul torrente Bevera demolito a seguito degli eventi atmosferici dell’autunno 2014 e dichiarazione di pubblica utilità.