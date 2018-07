Consiglio comunale a Vallecrosia, Biasi: “Abbiamo risposto alle 4 interpellanze della minoranza”

Vallecrosia. Il sindaco Armando Biasi esprime le sue considerazioni in merito al Consiglio Comunale, che si è svolto ieri sera a partire dalle 19: “Ieri sera si è svolto il Consiglio Comunale in un clima sereno e collaborativo. Il Consiglio richiesto dalla minoranza è stata la prova che il dialogo e le regole sono le linee guida dell’Organo Consiliare. Abbiamo risposto alle 4 interpellanze della minoranza ed al punto richiesto all’Ordine del Giorno.

L’Assessore Antonino Fazzari, per competenza di deleghe, ha risposto a tre interpellanze riguardanti la materia della sicurezza, chiarendo l’applicazione del Decreto Minniti relativamente alla sagra della carne, nonché al progetto per l’installazione delle telecamere, per il quale abbiamo presentato un progetto per ottenere i fondi dalla prefettura.

All’ultima interpellanza ha risposto l’assessore Patrizia Biancheri, che ha dimostrato la sua correttezza nel dimettersi da Presidente dell’Associazione Borgo Antico, non per incompatibilità o opportunità, ma per dedicare maggior tempo alle funzioni da Assessore. Vorrei sottolineare che l’interpellanza è stata

presentata il 10 luglio, quando Patrizia Biancheri si era dimessa già il 3 luglio.

Ringrazio il Vice Sindaco Marilena Piardi, a nome del gruppo dei Cittadini in Comune per la coerenza e visione della squadra. Inoltre, il mio ringraziamento va ai Consiglieri di minoranza per il metodo di lavoro che si è svolto durante il Consiglio Comunale di ieri sera. Per quanto concerne il punto relativo alle linee programmatiche, queste verranno discusse e approfondite nei prossimi Consigli, dovendo rispettare l’iter amministrativo previsto dallo Statuto Comunale”.