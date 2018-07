Consiglio comunale a Sanremo, tutti i punti all’ordine del giorno

Sanremo. Il consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del comune – palazzo bellevue – in corso cavallotti 59, per il giorno lunedì 30 luglio, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno

2) Approvazione verbali della seduta precedente del 26.06.2018 dal n. 50 al n. 54

3) Settore segreteria segretario generale – servizio segreteria e organi istituzionali adesione all’associazione siti storici grimaldi di monaco prop. n.65/2018

4) Settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – servizio ragioneria

verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193 del tuel. adozione misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 175 co. 8 del tuel. variazione del piano triennale delle oo.pp. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 72/2018

5) Settore ll.p., fondi europei ed espropri – servizio ambiente 16.533,27 – riconoscimento ai sensi dell’art. 194, i comma, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. di debiti fuori bilancio – sentenza corte d’appello di genova n. 466/2018 reg. 71/2013. compagnie assicuratrici. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 71/2018.