Consegnato il “Dossier Ventimiglia”, l’onorevole Di Muro: “Roma non è più così lontana”

Ventimiglia. “Oggi ho consegnato al sottosegretario al ministero degli Interni, onorevole Nicola Molteni il “Dossier Ventimiglia”. Lo ha annunciato ieri l’onorevole Flavio Di Muro (Lega), autore del documento richiesto dal ministro degli Interni Matteo Salvini per avere un quadro dettagliato della situazione in cui si trova la città di confine, che da anni vive l’emergenza migranti sul proprio territorio.

“Il documento, che il sottosegretario si è impegnato a condividere con il ministro Matteo Salvini, consiste in una fotografia aggiornata della situazione immigrazione nella città di confine, con le relative ricadute in termini di vivibilità, ordine pubblico, rapporti con la Francia”, ha spietato Di Muro, “Ringrazio tutte le istituzioni che hanno collaborato con me fornendomi dati, informazioni e impressioni, nonché i cittadini che mi hanno segnalato puntuali fatti e situazioni. Il dossier contiene inoltre una disamina delle norme nazionali ed internazionali da approfondire al fine di un decongestionamento della presenza dei migranti”.

“Sono soddisfatto”, ha concluso l’onorevole, “Perché finalmente ci si occupa di Ventimiglia con serietà e pragmatismo. Il Governo italiano sta già lavorando molto bene sul fronte del controllo delle frontiere esterne del Mediterraneo e questo sicuramente comporterà una diminuzione considerevole dei flussi migratori verso Ventimiglia. Il secondo step è affrontare i movimenti interni all’Unione Europea, ovvero tra Italia e Francia“.