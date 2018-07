Coni, a Imperia un corso gratuito per società sportive

Imperia. L’inquadramento delle collaborazioni sportive e adempimenti privacy: quali novità? Il Coni organizza a Imperia mercoledì 1 agosto un corso gratuito per società sportive.

Tutti i soggetti operanti a vario titolo nel mondo sportivo, in particolare coloro i quali si occupano di aspetti ed incombenze amministrativo-buracratico-fiscali, la sera di mercoledì, dalle 20 alle 22.30, presso il Circolo Tennis Imperia, in Via San Lazzaro 70, sono invitati a partecipare a un corso gratuito organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport Coni Liguria durante il quale avranno l’occasione di ricevere importanti aggiornamenti e chiarimenti sulle novità introdotte dal cosiddetto “Decreto Dignità” di recente pubblicazione (Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87).

Al centro di domande e risposte fornite dai due relatori, gli adempimenti in tema di privacy e le conseguenze pratiche delle novità sugli obblighi, compensi, indennità e premi a carico o a favore di chi presta collaborazioni sportive tra i dilettanti, l’abrogazione delle “società sportive lucrative” e della delega al Coni per stabilire i criteri di inquadramento lavorativo degli sportivi dilettanti (co.co.co). Si raccomanda l’iscrizione online presso il portale Coni:

http://liguria.coni.it/liguria/scuola-regionale/corsi/corso/2598.html

La locandina del seminario:Privacy_Imperia