Conferenza di Alessandro Carassale su “Olio, agrumi e palme nella Bordighera del 1700″

Bordighera. “A Cumpagnia d’à Parmura” (la Compagnia della Palma) organizza sabato 28 luglio, alle 21, nei giardini della Casa di Riposo S. Giuseppe, a Bordighera Alta, una conferenza del prof. Alessandro Carassale dell’Università di Genova sul tema: “Olio, Agrumi e Palme nella Bordighera del 1700″.

L’evento, che si terrà grazie alla collaborazione di Fondazione San Giuseppe onlus “Conosciamo la nostra storia”, si terrà sulla Terrazza della casa di Riposo San Giuseppe, in via Circonvallazione 58. In caso di maltempo, la conferenza si terrà nel salone polivalente della struttura.