Concorso Nazionale Miss Italia Liguria, annullata la terza selezione a causa del maltempo

Liguria. La 3° selezione di Miss Miluna New Bfly, che doveva andare in scena a Loano sabato 21 luglio, è stata annullata a causa di un violento temporale che ha colpito le zone di Alassio, Loano e Pietra Ligure dalle 20.30 alle 23.

Le 17 concorrenti al titolo di Miss Miluna New BFLY avevano finito di fare le prove e si stavano preparando per l’inizio della serata quando ha cominciato a piovere in maniera veramente esagerata. Di comune accordo con gli organizzatori della serata si è deciso di annullare la Tappa di Miss Italia a Malinquore.

La 3° selezione Miss Miluna New BFLY sarà recuperata probabilmente giovedì 2 agosto. Un grazie va a tutte le Miss presenti, ai loro genitori e accompagnatori per la pazienza avuta e a tutto il personale del Ocean Bay Club.

Il prossimo appuntamento con Miss Italia sarà mercoledì 25 luglio alle 21.45 sul Lungomare di Sestri Levante al Risto Piazza Con Max con l’elezione della 1° finale regionale Miss Sport Liguria 2018. La vincitrice andrà alle prefinali nazionali di Miss Italia a settembre a Jesolo.